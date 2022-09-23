إصابة سيدة بكسور بعد سقوطها من البلكونة في بورسعيد.. «كانت بتنشر الغسيل»

أصيبت سيدة في العقد الرابع من عمرها بكسور في جسدها عصر اليوم، الجمعة، إثر سقوطها من الدور الثاني بمساكن العشر عمارات بحي الضواحي في بورسعيد أثناء نشر الغسيل إذ اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول أسماء محمد علي حسين شطا، 38 عاما، إلى مستشفى السلام بورسعيد، مصابة بكسر بالعمود الفقري، وتم تشكيل فريق طبي للتعامل معها وتقديم الإسعافات الأولية لها.

إجراء التحريات لمعرفة ملابسات الحادث

تبين من التحريات الأولية، لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي، تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم، وبرئاسة الرائد أحمد مسعد رئيس المباحث، أن السيدة كانت تنشر الغسيل فى بلكونة منزلها بالدور الثاني واختل توازنها فسقطت من أعلى واستدعى أهالي المنطقة الإسعاف وبدورهم تم نقلها إلى المستشفى.

النيابة تستكمل ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وإذا به شبهة جنائية أو محاولة التخلص من الحياة.