المخرج باري جنكيز يكشف تفاصيل جديدة عن «Mufasa: The Lion King»

كشف المخرج الأمريكي باري جينكينز تفاصيل جديدة حول فيلمه المنتظر «Mufasa: The Lion King»، المقرر طرحه في 2024، قائلًا إن سيكون هناك مجموعة مميزة من الأغاني التي سيتضمنها الفيلم بجانب الموسيقى التصويرية، خاصة مع انضمام الموسيقي هانز زيمر إلى فريق عمل الفيلم، بجانب فاريل ويليامز الذي قدم عددا من الأغاني في فيلم «The Lion King» نسخة عام 2019.

ويضم الفريق الموسيقي لفيلم «Mufasa: The Lion King»، الملحن وعازف البيانو الأمريكي نيكولاس بريتل، الذي عمل مع المخرج باري جنكيز في الأفلام التي قدمها «Moonlight» و«If Beale Street Could Talk»، وحصل الفيلمان على ترشيحات لجائزة أوسكار، أفضل موسيقى تصويرية، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

مخرج «Mufasa: The Lion King»: نكتشف من خلال الفيلم كيف أصبح «موفاسا» ملكا

وكشف مخرج الفيلم أن الجمهور على وشك التعرف على العديد من الشخصيات المألوفة بالنسبة لهم: «كلها نفس الشخصيات، لكننا نخبركم كيف أصبحت ما هي عليه، نحن حرفيًا نتراجع ونعود بالزمن مع العديد من هذه الشخصيات لنعرف من هي»، أوضح «جينكينز» أهمية وجود فيلم يتمحور حول موفاسا، قائلًا: «إنها قصة حول كيفية ارتقاء موفاسا ليصبح ملكا».

وأضاف: «نفترض أن موفاسا ولد من سلالة الملوك، لكنه كان في الواقع شبلًا يتيمًا كان عليه أن يبحر في العالم بمفرده، من خلال سرد هذه القصة، نختبر الرحلة الحقيقية لكيفية إيجاد موفاسا مكانه في دائرة الحياة».

أبطال فيلم «Mufasa: The Lion King»

يؤدي كلا من آرون بيير وكلفن هاريسون جونيور دور «موفاسا» و«سكار» في المرحلة العمرية الأصغر، بينما يعود جيمس إيرل جونز في دور «موفاسا» التي قدمها في نسخة الرسوم المتحركة الأصلية لعام 1994، ونسخة عام 2019، ويقدم جيريمي آيرونز الأداء الصوتي لـ «سكار».