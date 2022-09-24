الأنبا أرسانيوس في جولة تفقدية بإيبارشية الوادي الجديد

ترأس الأنبا أرسانيوس القداس الإلهي بإيبارشية الوادي الجديد، القداس الإلهي، وشاركه في الصلاة القمص فيلبس المحرقي، والقس مرقس شفيق، وتفقد خدمة مدارس الأحد وتوزيع الهدايا على الأطفال بالكنيسة وعلى فصل إعداد الخدام «أسرة مارمرقس» وذلك بعد اجتيازهم اختبارات العام الأول.

ترأس أسقف الوادي الجديد الصلاة باجتماع السيدات بالكنيسة مساء الجمعة، كما ألقى كلمة باجتماع الشباب بالكنيسة.

الأنبا أرسانيوس يشارك في كرنفال «الفضائل»

كما شارك بكرنفال للمرحلة الابتدائية تحت عنوان «الفضائل» وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وترأس القداس الإلهي في بداية اليوم وشاركه في الصلاة القس تواضروس والقس شنودة من أباء الكنيسة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر الشباب والشابات الذي نظمته أسرة القديس كيرلس والشهيدة دميانة بالكنيسة، وألقى خلاله محاضرة عن طبيعة المسيح وأجاب عن العديد من الأسئلة.د

مؤتمر «أصلك وفصلك»

كما حضر الأنبا أرسانيوس فعاليات مؤتمر «أصلك وفصلك» لشباب إيبارشية الوادي الجديد و الواحات بالغردقة، الذي شارك فيه 120 شابًا وشابة من كنائس الإيبارشية، كما ألقي الأنبا دانيال، وأسقف و رئيس دير الأنبا بولا، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وعدد من أباء الإيبارشية، إضافة للدكتور هاني شوقي دكتوراه في تعديل السلوك مؤسسة من جيل إلى جيل، وتخلل اللقاء عددًا من الفقرات الترفيهية للشباب.

وزار الأنبا أرسانيوس كنيسة السيدة العذراء مريم بمقر مطرانية الوادي الجديد، وألقى عظة روحية بعنوان «تأملات في حياة يعقوب».

الأنبا أرسانيوس ثاني أسقف لإيبارشية الوادي الجديد

جدير بالذكر أنَّ الأنبا ارسانيوس تمت رسامته بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث جاء الأنبا أرسانيوس خلفا للأنبا بقطر الذي رحل عن العام عام 2018، و يعد الأنبا أرسانيوس الأسقف الثاني لإيبارشية الوادي الجديد خلال تاريخها.