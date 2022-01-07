تواضروس الثاني: مكنتش أتمنى أبقى «البابا».. دي مسؤولية كبيرة وخطيرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لم يكن يتوقع اختياره لمنصبه الحالي، «مكنتش أتمنى أبقى البابا، دي مسؤولية كبيرة جدا، حتى من الناحية الكنسية، تخيلي يُقال لبابا البطريرك، إن دم كل إنسان من شعبك يُطلب منك أنت، معتقدش فيه عبارة أصعب من كده، وكمان الكنيسة المصرية بقت كبيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر، دي مسؤولية خطيرة جدا».

سر ترتيب الأسماء.. تواضروس الأول والثاني

وكشف «تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامية درية شرف الدين، على التليفزيون المصري، عن سر تسمية «تواضروس الثاني» ومن هو «تواضروس الأول»، فقال: «الأول والثاني هو تكرار الاسم في سلسلة طويلة للآباء البطاركة، أول واحد كان بطريرك هو القديس ماري مرقس، كان البطريرك رقم واحد، جه مصر واستشهد على أرض مدينة الإسكندرية، ولهذا السبب كان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية».

الكرسي الرسولي الوحيد بإفريقيا موجود في الإسكندرية

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن شعب الإسكندرية كان أول من آمن بالمسيح، «فيه عندنا كراسي رسولية، الاسكندرية بها كرسي رسولي لأن اللي كان عليه كان أحد تلاميذ المسيح، فيه خمس كراسي رسولية فقط حول العالم، أورشليم في القدس، وإسكندرية، وروما، القسطنينية، وأنطاكيا»، موضحًا أنه يفخر بأن الكرسي الرسولي الوحيد في القارة الإفريقية هو الموجود في الإسكندرية.