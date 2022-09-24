ذكرى ميلاد الفنان محمد طه.. رائد الارتجال وصاحب الـ10 آلاف موال

يعد واحدا من أبرز قامات الفن الشعبي ورواد «الموال» في مصر، قدم خلال مسيرته أكثر من 10 آلاف موال، وكان لديه القدرة غير المسبوقة على الارتجال، وهو ما يعد من أكثر الأشياء التي ميزت الفنان محمد طه الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

موهبة الارتجال بموال

كريمة طه، ابنة المطرب الشعبي محمد طه، قالت إن والدها ترك ذكرى جميلة وطيبة وفن راقي يتشرف به الكثيرون، وكان يمتلك موهبة الارتجال أمام المسرح بموال أو لحن أو قافية موزونة.

وأضافت «طه»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «extra news»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، أن والدها كانت يقرأ ويكتب لكنه لم يحصل على شهادة، وعندما أراد الدخول لنقابة الموسيقيين رفضوا وطلبوا منه المؤهلات، فرد عليهم بأنه معه «شهادة رباني»، كما رد عليهم بموال.

صاحب العضوية رقم 1 في النقابة

وتابعت: «كان بيكتب الكلام زي ما بيقوله، وهو كان بيألف ويلحن أغانيه، ولما سمعوا مواله حسوا إنه لو مدخلش النقابة مصر هتخسره، واتسجل في النقابة، وكان والدي أول عضوية في النقابة، وحصل على العضوية رقم 1 في النقابة ومعايا الكارنيه».

ولفتت «كريمة» أن المطرب الراحل محمد طه أنجب 8 أولاد، ورفض والدهم التحاقهم بالفن، «كلنا صوتنا حلو وعندنا سرعة البديهة والإلقاء»، موضحة أن والدها كان محببا من الجميع.