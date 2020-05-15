محمد عثمان عن "الاختيار": فخور بتجسيد دور الشهيد محمد طه

في أحداث الحلقة 21 من مسلسل الاختيار، ظهر الفنان أحمد صلاح حسني، في شخصية الضابط الشهيد رامي حسنين، وفي نفس الحلقة ظهرت شخصية المجند الشهيد محمد طه، والتي جسدها الفنان الشاب محمد عثمان.

ونشر محمد عثمان، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، صور له من كواليس العمل، مبديًا سعادته للمشاركة في مسلسل الاختيار باعتباره ملحمة وطنية.

وأبدى "عثمان" سعادته، لتلقيه التهاني والإشادة من الجمهور والأصدقاء لظهوره في مسلسل الاختيار، "فخور إن الاختيار أول حاجة ليا بعد أكتر من 12 سنة تمثيل مسرح وأفلام قصيرة، بتجسيد شخصية المجند الشهيد محمد طه".

مسلسل "الاختيار" والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل "الاختيار"، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏