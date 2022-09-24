نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع المؤتمر الدولي للتغيرات المناعية

ترأس الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، اجتماع المؤتمر الدولي الخاص بالتغيرات المناعية، إذ جرى اختيار جامعة الأزهر كمنسق رئيس لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي– الإيراسموس بلس، الذي يقام بجامعة «دي لوريان» الفرنسية بمدينة ميتز قرب الحدود الألمانية.

المؤتمر الدولي الخاص بالتغيرات المناعية

ونقل «صديق» للمشاركين في المؤتمر الدولي، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وتمنياتهم للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة للإنسانية كلها في جميع دول العالم.

اجتماع مشروع التغيرات المناعية

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المؤتمر يشارك به أساتذة من جامعات فرنسا وألمانيا واليونان، إضافة إلى مشاركين من الجامعات المصرية ( القاهرة - عين شمس - دمنهور - أسوان).

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر سبق لها أن ترأست اجتماع مشروع التغيرات المناعية باليونان في شهر مايو الماضي، برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومشاركة أساتذة من اليونان وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مشاركات لبعض الجامعات المصرية.