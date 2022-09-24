وكيل مشيخة الأزهر: الاجتهاد الديني ضرورة مجتمعية

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل مشيخة الأزهر، إن «الاجتهاد مكون أصيل من مكونات هويتنا وحضارتنا، وما كتبه العلماء السابقون يسر لنا الدين، ومن الوفاء أن نشكرهم ونقدمهم قدوة لكل جيل».

وفي كلمته أمام مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولي الـ33، المنعقد بحضور اكثر من 100 شخصية حول العالم، تحت عنوان «الاجتهاد ضرورة العصر»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الضويني إن «الاجتهاد ضرورة مجتمعية تشتد الحاجة إليه، خاصة إذا كان الواقع يشهد تطورات كبيرة، تنشأ عنها كثير من المستجدات».

دعوة لزيادة الوعي

وأضاف «عصرنا يحتاج إلى اجتهاد جماعي متعدد الرؤى، وهو ضروري في كل مكان، لذا علينا الانتشار كما وكيفا عبر الوسائل المتاحة»، موضحا أن الواقع المعاصر بما فيه من قضايا مستحدثة، يقتضي دقة في التكييف، والنظر في كليات الشريعة ومقاصدها، «حتى نستطيع تحقيق التأصيل الشرعي».

وطالب وكيل الأزهر بأن «يكون الاجتهاد جماعيا ومؤسسيا، ويجب العمل على زيادة الوعي، وتقوية ثقة الناس في مؤسساتنا، حتى لا نتخلف عن ركب المجتمع».