حسن مصطفى: اهتمام الرئيس بالمنشآت الرياضية يمنح مصر فرصة لتنظيم أولمبياد 2036

قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إن الزيارة التاريخية لتوماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى مصر ستشهد مناقشة خطة ورؤية مصر لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، الحدث التاريخى، الذى تسعى مصر إليه، لتكون أول دولة عربية وأفريقية تنظم هذا الحدث العالمى، الأكبر على مستوى كل الرياضات المختلفة.

وقال «مصطفى» لـ«الوطن» إن زيارة توماس باخ ستشهد مناقشة رؤية مصر فى استضافة أولمبياد 2036، خاصةً بعد الطفرة الكبيرة التى حدثت على مدار السنوات الماضية، وتوجه أنظار العالم نحو مصر فى ظل الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية التى نالت إعجاب العالم.

وأكد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أنه ستتم مناقشة ملف تنظيم مصر للأولمبياد خلال الزيارة حيث سيكون على رأس الملفات. وأشاد رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد بدور الدولة المصرية فى افتتاح المنشآت الرياضية وآخرها افتتاح الرئيس للقرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أن الاهتمام بالمنشآت الرياضية فى السنوات الأخيرة فى مصر يشهد طفرة عظيمة خاصة القرى الأولمبية، وفى مقدمتها القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً لتقدم مصر بملف لاستضافة الأولمبياد.

وأوضح أن المنشآت الرياضية التى تدشَّن تعتبر داعماً قوياً للشباب الذين يمثلون أمل مصر فى المستقبل، وسيقودون المرحلة المقبلة، وهو ما يعود على الرياضة المصرية بالنفع. ووجّه حسن مصطفى الشكر إلى الرئيس «السيسى»، مؤكداً أن افتتاحه للمنشآت الرياضية بنفسه يمثل رسالة كبيرة بمدى اهتمام الدولة بالرياضة المصرية، مضيفاً: «لا شك أن هذا الاهتمام الكبير ظهر خلال الفترة الماضية على نتائج المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب على المستويين القارى والدولى».

مصر تملك إمكانات لا تقل عن «الأمريكتين وآسيا»

وأضاف: «مصر تمتلك قيادات لديهم خبرات كبيرة، وقد نظمت العديد من البطولات العالمية، ونعلم بالتأكيد أن الدورة الأولمبية أمر مختلف لأنها تضم 10 آلاف رياضى، واستضافة هذا العدد الضخم فى عشرات الرياضات أمر ليس سهلاً، ولكن مصر قادرة على استضافة هذا الحدث ولا بد من التركيز والعمل بجد، وأعتقد أنه فى حالة تنظيم مصر للأولمبياد لن يقل عن تنظيم الأمريكتين أو آسيا، لأننا نملك الإمكانيات».

رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد: استضافة الأولمبياد أمل لشباب الرياضيين

وتابع رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد: «استضافة الأولمبياد ستكون أملاً كبيراً لشباب الرياضيين، من أجل تحقيق إنجازات غير مسبوقة تسجَّل باسم مصر، وأرى أن مصر تستطيع تنظيم مثل هذا الحدث، خاصةً أن هناك ثقة كبيرة فى قدرات مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى من كل الاتحادات الدولية، وهو ما يمنحها فرصة كبيرة فى أن تصبح أول دولة عربية وأفريقية تنظم دورة الألعاب الأولمبية فى التاريخ».