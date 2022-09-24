عم طفلة بورسعيد لـ«الوطن»: استخراج جثمانها من «البيتش باجي» استغرق ساعتين

يقول الدكتور حسن نوفل، عم طفلة بورسعيد، مريم هاني محمد، 9 سنوات، التي لقيت مصرعها بعد أن سحب جنزير «بيتش باجي» شعرها من الخلف وحطم رأسها، إن الطفلة كانت تجلس بجوار الشخص المسؤول عن قيادة البيتش باجي، وما أن شاهد هذا الشخص الجنزير يسحب مريم من رأسها ويكسر رقبتها، حتى قفز من السيارة هاربا، واستمر البيتش باجي يطحن في رأس الطفلة ويجري بها إلى أن تم إيقافه.

ويطالب «نوفل» بأقصى عقوبة لسائق البيتش باجي، وكذلك المسؤولين عن تشغيل البيتش باجي وعدم اتباعه وسائل الأمان، مشيرا إلى وقوع أكثر من حادث قبل ذلك بسبب البيتش باجي المتهالك.

عم طفلة بورسعيد يشيد بدور النيابة العامة

وأشاد «نوفل» بدور النيابة العامة في التحقيقات للوصول إلى أدلة الاتهام وفحص دقيق للبيتش باجي، لكنه يطالب بعمل تحقيق موسع يضم كل الأطراف المتهمة.

شقيقها شاهد مريم تتمزق أمامه

ويكمل «نوفل» أن مريم، المعروفة إعلاميا بـ طفلة بورسعيد، هي الابنة الكبرى لشقيقته، وأن أخوها الصغير، يونس 4 سنوات، شاهد أمامه جسدها يتمزق وأصيب باضطراب في الكلام وحالته النفسية سيئة، مضيفا: «الحادث دمر الأسرة بأكملها».

عم الطفلة: الحادث كشف عدة مخالفات

وقال «نوفل» في تصريحاته لـ«الوطن» أن الحادث أظهر أكثر من مخالفة، علي رأسها الموافقة على توريد هذه السيارات «يدوية الصنع» إلى قرية سياحية فخمة وهي غيره مطابقة للمواصفات القياسية، إضافة إلي عدم وجود مستشفى أو وحدة صحية مصغرة أو إسعافات أولية للطوارىء قريبة من مكان القرية.

وتابع أن الطفلة استمرت تنزف 3 ساعات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة دون وجود إسعافات لها أو سيارة إسعاف تنقلها إلى أقرب مستشفى، مشيرا إلى أن عملية استخراج جثمان الطفلة استغرقت نحو ساعتين، بعد وصول الحماية المدنية إلى مكان الحادث.