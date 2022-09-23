سبب مصرع الطفلة مريم محمد هاني تحت عجلات بيتش باجي ببورسعيد

لم تكن الطفلة مريم محمد هاني تعلم أن نهايتها ستكون مأساوية وسببا في بكاء الجميع في حادث بورسعيد، ويتساءلون هل هو قدر أم إهمال أم حسد على شعرها الطويل حيث لقيت الطفلة مصرعها في الساعة الأولى من صباح اليوم بعد أن سحب جنزير عجلات بيتش باجي شعرها، وهي تركبه أثناء اللعب فلقيت مصرعها في الحال، في حادث مأساوي أبكى القلوب.

حادث الطفلة مريم محمد هاني في بورسعيد

ويحكي أحمد مجدي شاهد عيان على حادث بورسعيد المأساوي أن الطفلة كانت مع أسرتها وطلتها ملفتة وشعرها طويل واستأجرت البيتش باجي مثل الأطفال معها لتسير به داخل القرية السياحية غرب بورسعيد وما إن ركبته حتى فقدت السيطرة عليه، وما أن انتبهنا للحادث الذي أخذ دقيقة واحدة حتى لقيت مصرعها.

ويكمل محمود رفاعي يعمل بالقرية أنه سمع صراخا فتوجه أنه استدعى الإسعاف وسيارة الإطفاء والحماية المدنية وبالفعل جاءت لإخراج الطفلة.

حادث الطفلة مريم ناقوس خطر

وطالبت فاطمة مرزوق أحد رواد القرية أولياء الأمور بعد السماح لأبنائهم بركوب هذه الألعاب الخطرة موضحة أن حادث بورسعيد هو ناقوس خطر يؤكد أن هذه الألعاب لمن يتقنونها فقط من الكبار كما تطالب بعقاب رادع لأصحابها لعدم اهتمامهم بصيانتها واتخاذ إجراءات الأمن الصناعي بها.

التفاصيل الكاملة لحادث بورسعيد ووفاة الطفلة مريم محمد هاني

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير امن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بنقل الطفلة مريم محمد هاني فؤاد 9 سنوات جثة هامدة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل بادعاء سقوط بيتش باجي على رأسها غرب المحافظة.

تبين من التحريات الأولية للرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الطفلة كانت بصحبة أسرتها واستأجرت بيتش باجي من القرية فالتف بها واشتبك جنزير العجل في شعرها، فلفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

ووجه اللواء مدحت عبد الرحيم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حادث بورسعيد وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات حادث بورسعيد وتوجيه اتهام لصاحب البيتش باجي بالسماح لطفلة بقيادته وإيفادها برخصة تشغيله كما أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص البتش باجي وهل كان به عطل أم لا؟