تحقيقات مصرع الطفلة «مريم» ببورسعيد: الـ«بيتش باجي» غير مطابق للمواصفات

تستكمل النيابة العامة ببورسعيد، لليوم الثاني، التحقيقات مع اثنين من المتهمين في مصرع الطفلة مريم هاني محمد، 9 سنوات، بعد أن سحب شعرها «جنزير» عجلات «بيتش باجي» كانت تركبه داخل إحدى القرى السياحية بالمحافظة، ما ترتب عليه دخول رأسها إلى العجلات وتهمشمها.

اتهام 3 أشخاص في وفاة طفلة بورسعيد

كانت النيابة العامة وجهت الاتهام إلى 3 متهمين من أصحاب «البيتش باجي» الذين يقومون بتأجيره داخل قرية سياحية غرب بورسعيد، وذلك في القضية رقم 4090 إداري الزهور لسنة 2022، ووجهت لهم اتهامات تضمنت استئجار «بيتش باجي» بدون ترخيص، أو إجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث تبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية ما تسبب في وفاة طفلة بورسعيد.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة السماح للطفلة مريم هاني محمد أن تركب الماكينة وحدها، رغم أنها تحت السن، دون وجود أحد يقودها بدلا منها، ومن المنتظر أن يتم التحقيق اليوم مع المتهم الثالث «أحمد.ص.م».

لجنة فنية لفحص سيارة السباق

وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية لفحص البيتش باجي، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الجنزير المتصل بالعجلات كان خلف المقعد ومكشوف، ويسبب خطورة بالغة لأي أحد يركبه، إذ من الممكن أن يجذبه من ملابسه أو شعره.