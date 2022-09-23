التحقيق مع 3 متهمين في حادث الطفلة مريم ضحية «البيتش باجي» ببورسعيد

تجري النيابة العامة فى ببورسعيد، تحقيقات موسعة في مصرع الطفلة مريم هاني محمد، 9 سنوات، في حادث مأساوي داخل إحدى القرى السياحية غرب المحافظة.

ولفظت الطفلة مريم هاني، أنفاسها الأخيرة بعد أن التف جنزير عجلات «بيتش باجي» حول شعرها وسحب رأسها وهشمها، وحاول رجال الإسعاف إخراجها واستعانوا برجال الشرطة والإطفاء والحماية لتحطيم الـ«بيتش باجي».

التحقيق في وفاة طفلة بورسعيد

وأمرت النيابة العامة بالتحقيق مع 3 متهمين من أصحاب مشروع الـ«بيتش باجي» داخل القرية السياحية، ووجهت لهم تهم الإهمال والسماح لطفلة بقيادة المركبة بمفردها.

ملابسات مصرع طفلة بورسعيد

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بدفن مريم هاني، واستدعاء والد ووالدة الطفلة لاستكمال التحقيقات معهما إذ إن حالتهما لا تسمح باستجوابهما.

ووجهت النيابة العامة بمنع تواجد رواد القرية السياحية بمنطقة وقوع الحادث لمدة 3 أيام حتى انتهاء التحقيقات.