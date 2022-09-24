بوتين يوقع عقوبات شديدة إزاء الهروب من التجنيد.. تصل إلى السجن 15 عاما

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على مجموعة من التعديلات التشريعية، فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن «النهب» و«التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية» و«الاستسلام الطوعي»، وذلك عقب إعلان بوتين التعئبة الجزئية، وزيادة عدد قوات الجيش الاحتياطي إلى 300 ألف جندي، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

وتنص التعديلات على القانون الجنائي الروسي التي صدق عليها بوتين اليوم السبت، على ما يلي:

عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للعسكريين في حال الاستسلام الطوعي في ميدان المعركة.

فترات التعبئة والأحكام العرفية

تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية، مثل عدم الامتثال لأمر عسكري، ومقاومة القائد في الخدمة العسكرية، ومغادرة مكان الخدمة بدون إذن، والفرار والتقاعس عن الخدمة وانتهاك قواعد الخدمة وفقدان الممتلكات العسكرية.

عقوبة السجن لمدة 15 عاما للفرار من الخدمة العسكرية

وتصل عقوبة الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب إلى السجن لمدة 15 عاما.

يعاقب النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15عاما عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية.