20 معلومة عن طائرة يوم القيامة الروسية.. مصممة لحماية بوتين من «النووي»

تتواصل حالة الهوس العسكري بالاستعراض المتبادل للأسلحة والقدرات العسكرية بين روسيا وأمريكا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ورصدت وسائل إعلام تحليق طائرة يوم القيامة الروسية، عقب قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية في البلاد وتلويحه بالسلاح النووي في مواجهة دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» الداعمة لـ«كييف».

المفاجأة أن طائرة يوم القيامة الروسية توازيها طائرة أخرى في أمريكا تسمى طائرة يوم القيامة الأمريكية، والتي قالت قناة «سي بي إس»، الأمريكية قبل يومين إنه تم رصد تحليق لها هي الأخرى، ما يفاقم مشهد الصراع الدولي القائم حاليا والوضع في أوكرانيا.

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أهم المعلومات عن طائرة يوم القيامة الروسية

(1) - هي طائرة مصممة خصيصا لحماية الرئيس الروسي «بوتين» بأي ثمن خصوصا حال وقع أي هجوم نووي.

(2) - توصف بأنها محصنة لا تؤثر بها الإشعاعات النووية.

(3) - أحد أهم أدوارها نقل القيادة الروسية إلى مكان آمن.

أنباء عن تحليق طائرة يوم القيامة الروسية فوق سماء موسكو

(4) - تقول وسائل إعلام إنها شوهدت تحلق فوق سماء العاصمة الروسية «موسكو».

(5) - طائرة يوم القيامة الروسية طائرة روسية الصنع من طراز إليوشن Il-80، وهي نسخة معدلة من طائرة الركاب والبضائع Il-86.

(6) - على الرغم من حجمها، لا تحتوي الطائرة على نوافذ باستثناء قمرة القيادة لضمان أقصى قدر من الحماية في مواجهة الظروف الجوية أو وقوع انفجار نووي.

(7) - الطائرة عبارة مركز قيادة استراتيجي طائر.

(8) - تضم معدات اتصالات خاصة موضوعة داخل قبة على جسم الطائرة والتي يقال إنها تمنع التعرض لهجمات النبضات الكهرومغناطيسية.

(9) - تملك القدرة على البقاء في الجو لفترة طويلة لإيصال القيادة إلى مكان آمن.

قدرة الطائرة على البقاء في الهواء لفترات طويلة

(10) - يمكن أيضًا تزويد الطائرة بالوقود في منتصف الرحلة، ما يسمح للمركبة بالبقاء في الهواء لفترات طويلة من الزمن.

(11) - عادة تكون جاهزة للانطلاق 7 أيام في الأسبوع.

(12) - عادة ما تكون جاهز كذلك للطيران 24 ساعة في اليوم.

(13) - لا تستغرق طائرة يوم القيامة الروسية إلا دقائق محدودة عند الإقلاع.

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متى يلجأ الجيش الروسي إلى استخدام طائرة يوم القيامة؟

(14) - في حالة حدوث حرب نووية، ستستخدم روسيا الطائرات لضمان استمرار تسلسل القيادة والاتصالات، أو لشن هجمات انتقامية أو لتحريك القوات على الأرض.

(15) - تخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في ظروف النشر العملياتي للقوات وغياب البنية التحتية الأرضية.

(16) - كما تخصص لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية حال تعطل مراكز القيادة العملياتية البرية وعُقد وخطوط الاتصالات.

(17) - تقول يورو نيوز إن ظهورها يثير دهشة المجتمع الدولي كونها تعبر عما وصلت إليه حالة الصراع.

(18) - كما تقول إنه مع احتدام الحرب في أوكرانيا، اقترح أن يستخدم بوتين الطائرة كرسالة تحذير تجاه الناتو وحلفائه.

(19) - روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات فهناك نظيرتها أمريكية.

(20) - يعتقد خبراء أن ظهورها يعني أن هناك مخاوف من حرب نووية أو تلويح بها.