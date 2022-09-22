بعد تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية.. تعرف على إمكانات الترسانة الروسية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عن استعداد بلاده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية ضد أي خطر من قبل أي عدو خارجي على البلاد، وفي ضوء ذلك، ازدادت عمليات البحث عن الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا، وما القدرة التدميرية لهذه الأسلحة؟.

روسيا تمتلك 6.580 رأس نووية

وبحسب موقع« بيزنيس إنسيدر»، فإن موسكو تمتلك نحو 6.580 رأسا نوويا، من بينها 2.500 رأس نوويا أحيلت للتقاعد وسيتم تفكيكها قريبا، بالإضافة إلى 2500 سلاح نووي في مخزن الأسلحة النووية، وبذلك تكون روسيا هي الدولة الأولى في امتلاك الأسلحة النووية على مستوى العالم.

ومن بين 4.500 رأس نووي التي تمتلكهم روسيا، يعتبر معظم هذه الأسلحة استراتيجيا، أي أن معظمها صواريخ باليستية يتم توجيها إلى أهداف بعيدة المدى، وتمثل الصواريخ الباليتسية العابرة للقارات نحو 1185 صاروخا، بينما الصواريخ التي تنطلقها الغواصات نحو 800 صاروخ، و580 صاروخ يتم إطلاقها بواسطة القاذفات النووية.

وتمثل باقي الرؤوس الأخرى صواريخ نووية صغيرة يتم استخدامها لاستهداف أهداف صغيرة على أرض المعركة أو في البحر.

1600 صاروخ في حالة الاستعداد للإطلاق

ويؤكد العلماء أن لدى روسيا 1.600 رأس نووي موزعين على قواعد الصواريخ والقاذفات والغواصات، وهم في حالة تأهب مستمر لإطلاق هذه الصواريخ بعد إشارة واحدة من بوتين.

وفقًا لاتحاد العلماء، يمكن للصواريخ الأرضية الروسية أن تصل إلى الولايات المتحدة في أقل من 30 دقيقة، حيث تصطدم الصواريخ القائمة على الغواصات بعد 10 أو 15 دقيقة من إطلاقها.

وعلى الرغم من التقارير المختلفة حول المخزونات، تمتلك روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية أكثر بكثير من بقية العالم، حيث تمثل 90٪ من مخزون العالم. الدولة التي تمتلك ثالث أكبر عدد من الأسلحة النووية