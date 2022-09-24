اصطدام سيارة إطفاء بأخرى ربع نقل في الغربية وإصابة 2 من رجال الحماية المدنية

أصيب 2 من قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، في حادث تصادم سيارة إطفاء بسيارة أخرى ربع نقل، أثناء سيرها في الاتجاه المعاكس في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران داخل سيارة ملاكي، على طريق طنطا كفر الزيات، بالقرب من قرية شبرا النملة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من قوات الحماية المدنية، بإصابة 2 من رجال الإطفاء، أثناء استقلالهما سيارة الإطفاء في طريقها إلى إخماد النيران في سيارة ملاكي مشتعلة على طريق طنطا كفر الزيات، حيث اصطدمت السيارة بسيارة أخرى ربع نقل.

وتبين أن سيارة الإطفاء كانت تسير في الاتجاه العكسي في محاولة السيطرة على ألسنة اللهب، داخل سيارة ملاكي، فاصدمت بسيارة نصف نقل، مما أدى إلى إصابة 2 من أفراد قوات الحماية المدنية، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تفاصيل الواقعة

شهد طريق طنطا - كفر الزيات، اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، ومصرع قائدها، وتم رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.