تفاصيل حريق شركة الكهرباء بحلوان.. ملحمة الـ60 دقيقة من قوات الحماية المدنية

في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق الذي اندلع في محطة الكهرباء الكائنة بمنطقة حلوان، بالقرب من الطريق الأوسطي، الذي بذلت جهد كبير في عمليات السيطرة على الحريق، وعبرت عن احترافيتها في التعامل مع بلاغ الحريق الذي تلقته الأجهزة الأمنية في التاسعة و50 دقيقة، لتصل في غضون دقائق فقط، بحسب تصريحات لشهود العيان المتواجدين داخل مكان الحريق، باستخدام 6 سيارات و4 خزانات مياة.

ملحمة لرجال الحماية المدنية في إخماد الحريق

في غضون 60 دقيقة، كانت المدة التي استغرقتها قوات الحماية المدنية، في مواجهتها مع النيران والأدخنة الكثيفة التي عانقت السماء جراء شدة النيران، وفقا لما ذكره شهود عيان وما وثقته الصور، والفيديوهات، والكاميرات من موقع الحادث، في محاولة للسيطرة عليه ومنع تفاقم الخسائر الناجمة عنها، ومنع امتداده واستمرار ألسنة اللهب في الانتشار.

التحريات تكشف سببت الحريق

وفقًا لتحريات رجال الأجهزة الأمنية بعد معاينة مكان الحريق بعد عمليات التبريد التي تأتي بعد السيطرة على الحريق، فإن الحريق الذي اندلع داخل شركة الكهرباء، أن النيران اندلعت بخزانات المازوت الفارغة بالمحطة والحريق الناتج بسبب عمال تقطيع الخزانات للتخريد وبقايا مازوت بقاع التنك سببت الاشتعال ولا يوجد أي إصابات.

وسائل إنذار بواسطة حساسات الدخان والحريق

اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، علق على ملحمة رجال الحماية المدنية، في عملية الإخماد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا إن فريق الحماية المدنية جهز وسائل إنذار مرئية ومسموعة، بواسطة حساسات الدخان والحريق، وأن أعمال استخدام المياه في إطفاء الحرائق التي من المؤكد أنها هي الوسيلة الرئيسية المستخدمة في كل الحالات، يجب قبل الاشتباك مع الحريق فصل التيار عن المباني، وأن هناك توصيات يجب أن يتبعها المواطنون تجنبا لنشوب أي حريق، أهمها الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية بيد عمال مهرة، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحريق.