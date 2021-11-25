قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريق سيارة ملاكي في المحلة.. «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، فجر اليوم، من إخماد نيران حريق سيارة ملاكي مشتعلة إثر ماس كهربائي مفاجىء بميدان المشحمة بمدينة المحلة، وجرى الدفع بـ2 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا، كما خصصت أوناش لرفع السيارة من حرم الطريق وإعاده تسيير الحركة المرورية.

إخماد حريق سيارة ملاكي بالمحلة ونجاة قائدها

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق في سيارة ملاكي فجأة فجرا، بميدان المشحمة بدائرة القسم.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وانتقلت القيادات الأمنية بإشراف اللواء محمد العكل، حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، كما جرى الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين إطفاء لإخماد نيران الحريق قبل امتداده بمحيط المحلات التجارية الكائنة بذات الميدان، ونجحت القوات في السيطرة على الموقف.

شهود عيان للحادث: ماس كهربائي دفع قائد السيارة للهرب

وأفاد شهود عيان للحادث بالمحلة، أن ماس كهربائي دفع قائد سيارة للهرب من داخلها عقب اشتعال محتوياتها وتم استخدام طفايات الحريق تزامنا مع وصول سيارات الإطفاء، ولم تستغرق الواقعة سوى 25 دقيقة على الأكثر، وأعيد تسيير الحركة المرورية بمحيط الميدان التجاري الشهير.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.