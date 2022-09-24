صالون «التنسيقية» ينظم جلسة نقاشية بعنوان «عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الأحد، في السابعة مساء، جلسة نقاشية بعنوان «عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات»، بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتستعرض الجلسة النقاشية، أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الاستراتيجية، إلى جانب عرض صوت المعارضة وتفنيدها، خاصة أن التنسيقية وأعضاءها يستهدفون تفعيل بنود الاستراتيجية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صالون التنسيقية يستضيف مشيرة خطاب

ويستضيف صالون التنسيقية في الجلسة كلا من السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ماجد الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيما يدير الصالون الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية.