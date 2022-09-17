6 ملفات على مائدة لقاء وفد «التنسيقية» وعضو البرلمان الأوروبي

استقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوبيز استوريز، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، إضافة إلى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمقر التنسيقية بجاردن سيتي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفي بداية اللقاء رحب أعضاء التنسيقية بالضيوف وتحدث النائب عمرو يونس أمين سر التنسيقية عن الكيان والتمثيل البرلماني والتنفيذي لأعضائه، وتحدث يونس عن التقارير التي تخرج من البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في مصر وافتقادها للدقة عن الوضع الحقيقي والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذا الإطار.

فيما أكّد النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب أنَّ استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت متطلبات جميع المهتمين بالمجال الحقوقي في مصر وجاءت بعد حوار مجتمعي كبير مع كل الأطراف المعنية.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

تحدث النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكّد نائب محافظ بني سويف بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية، أن مبادرة حياة كريمة، التي تعد أفضل المبادرات الإنسانية في العالم تستهدف تغيير حياة وواقع 56 مليون مصري من الفئة الأولى بالرعاية.

وأكّدت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنَّ مصر في حاجة إلى دعم شركائها من دول الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب الأزمة الحالية في الأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصًا أن مصر تستضيف الكثير من اللاجئين ويعاملون معاملة المواطنين.

جهود وزارة التضامن في حال الحماية الاجتماعية

وعرضت المستشارة الإعلامية لوزيرة التضامن شيرين فتحي، عضو التنسيقية، جهود وزارة التضامن في حال الحماية الاجتماعية، مؤكّدة أنَّ الاهتمام بحياة الأسر الأولى بالرعاية حق من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنَّ الدولة رصدت 1.3 مليار دولار وجهت إلى 5 ملايين أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى رفع كفاءة 77 ألف منزل بـ27 قرية وبرامج أخرى للأسر الأولى بالرعاية.

من جهته، ثمن لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي اللقاء، وأشاد بالجهود التي تقوم بها مصر في مكافحة الإرهاب والقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنَّ الاتفاقيات التي وقعتها رئيسة البرلمان الأوروبي مع مصر، تؤكّد قوة العلاقات وتقدير أوروبا للدور الكبير الذي تلعبه مصر في المنطقة، معرباً عن أمله في تبادل الزيارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من التنسيقية بلال حبش، عضو مجلس الأمناء، عمرو يونس، أمين سر تكتل نواب التنسيقية، أميرة صابر، محمد عبدالعزيز، عضوا مجلس النواب، محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية شيرين فتحي، ومصطفى مسلم.