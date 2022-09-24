محافظ الإسكندرية: 9 مشروعات بتكلفة 750 مليون جنيه لمواجهة النوات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه يتم العمل على الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر، والتي تشمل تنفيذ عدد 9 مشروعات بتكلفة مبدئية تبلغ 750 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ عدد 3 مشروعات ووصل معدل الإنجاز إلى 50%، بتكلفة تبلغ 160 مليون جنيه، ويتم تنفيذ المشروعات بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، وذلك من خلال البروتوكول المبرم بين شركة الصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وذلك لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، واستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وكذلك استعراض منظومة النظافة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، وعدد من رؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار

أوضح «الشريف» أنه تم وضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية.

وأضاف المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية، هناك تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات.

خطط مواجهة الأمطار

وشدد الشريف على ضرورة مراجعة جميع الخطط التي تم وضعها لمواجهة الأمطار الغزيرة، والتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أنه يتم المتابعة اللحظية لاستقبال النوات والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.