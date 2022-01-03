استقرار طقس الإسكندرية بعد موجة أمطار عاصفة و3 نوات متتالية

عاد طقس مدينة الإسكندرية إلى الاستقرار والهدوء النسبي للرياح الباردة بعد موجة صقيع ضربت المدينة خاصة في ساعات الليل، إضافة إلى تساقط الأمطار الغزيرة حتى أمس، مع ارتفاع موج البحر في كثير من الأيام الماضية، ليعود الطقس الشتوي الهادئ بعد انتهاء نوة رأس السنة.

طقس الإسكندرية في عام 2022

وشهدت الإسكندرية اليوم، طقسا مشمسا حيث عادت أشعة الشمس تشرق من جديد، في طقس دافئ بعد نوة أعياد الميلاد ونوة رأس السنة، وخرج المواطنين للتنزه على سور الكورنيش والجلوس تحت أشعة شمس الشتاء الدافئة.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 20 درجة مئوية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 73%، ونسبة تساقط الأمطار 10%، وبلغت نسبة الرياح 13 كم في الساعة.

الصرف الإسكندرية يسيطر على مياه الأمطار

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقاً للتوقعات تشهد المدينة أسبوع استراحة من نوات الأمطار حيث طقس مشمس وتوقعات بعدم تساقط الأمطار خلال الأسبوع الجاري، حيث تم التراجع في درجة الاستعداد ومنح السيارات راحة بعد العمل لأيام طويلة بسبب النوات المتعاقبة والتواجد في الشوارع على مدار الأيام دون راحة أو نوم.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، إن عمال الصرف الصحي تمكنوا من سحب المياه المتراكمة في الشوارع وذلك بعد تساقط الأمطار في ساعات الليل بالأمس، وجرى التعامل السريع مع تراكمات المياه خاصة بعد تساقط الأمطار بغزارة في وقت واحد ولمدة دقائق.