مواعيد نوات الإسكندرية 2021 وعدد أيامها ودرجة شدتها: «المكنسة أخطرهم»

يبدأ الطقس الشتوي في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، مع انطلاق الساعات الأولى من نوة المكنسة التي تعد أشد نوات السنة، بل والنوة الأولى في مواعيد نوات الإسكندرية 2021 مع إنطلاق فصل الشتاء الذي يشهد 5 نوات خلال الأيام المتبقية من العام الجاري.

الإسكندرية تتأهب لنوة المكنسة

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انعقاد غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مواعيد نوات الإسكندرية 2021 وعدد أيامها ودرجة شدتها، وذلك من أجل تجنب مخاطرها في حال قدرة كل شخص على تأجيل مواعيده الشخصية بعيدا عن تلك الأيام حفاظا على صحته.

مواعيد نوات الإسكندرية في شتاء 2021

- نوة المكنسة تبدأ 16 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام وهي نوة شديدة الأمطار شمالية غربية.

- نوة باقي المكنسة تبدأ في 22 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام وهي نوة ممطرة جنوبية غربية.

- نوة قاسم تبدأ في 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وهي نوة مصحوبة بعواصف جنوبية غربية.

- نوة الفيضة الصغيرة تبدأ في 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وهي نوة تصحبها أمطار شمالية غربية.

- نوة عيد الميلاد وهي آخر نوات 2021 حيث تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومان وهي نوة شديدة الأمطار غربية.

مواعيد نوات الإسكندرية 2022

- نوة رأس السنة، وهي أولى نوات الإسكندرية في عام 2022 التي تتراوح شدتها ما بين ممطرة وغزيرة حيث تبدأ يوم 1 يناير وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

- نوة الفيضة الكبيرة تحل يوم 9 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام.

- نوة الغطاس، 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم، 28 يناير، وتستمر لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الصغرى 14فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة السلوم 4 مارس، وتستمر لمدة يومان.

- نوة الحسوم 8 مارس، وتوصف بأنها تكون شمالية شرقية ممطرة أحياناً، ويستمر باقي نوة الحسوم إلى 14 مارس، أي تستمر قرابة 6 أيام.

- نوة الشمس الكبري، يوم 22 مارس، وتستمر لمدة يومان.

- نوة عوة التي تحل يوم 29 مارس أي بعد أسبوع من حلول فصل الربيع، وهي وهي شمالية غربية، ممطرة أحياناً.