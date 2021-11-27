مواعيد نوات الإسكندرية شتاء 2022.. أقواها المكنسة وقاسم

تزامنا مع قرب فصل الشتاء، الذي من المقرر أن يحل رسميًا يوم 21 من ديسمبر، تتأثر مدينة الإسكندرية بعدد من التقلبات الجوية العنيفة، متمثلة في هطول امطار بغزارة، التي تكون عادة مصحوبة بالسحب الرعدية، الأمر الذي يستدعي أحيانًا رفع حالة الطوارئ في المدينة معظم أيام فصل الشتاء من قِبل المحافظة، لذا بدأ العديد من المواطنين في البحث عن مواعيد نوات الإسكندرية شتاء 2022.

مواعيد نوات الإسكندرية شتاء 2022

وعلى مدار العام، تتعرض عروس المتوسط، لنحو 18 نوة، تكون أشدها المعروفة بـ«نوة قاسم»، المقرر أن تضرب مدينة الإسكندرية يوم الرابع من ديسمبر المقبل، إذ تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

وتستعرض «الوطن» مواعيد نوات الإسكندرية شتاء 2022 وتوقيتاتها وفقًا للموقع الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، إذ لا يزال شتاء 2021 على موعد مع 4 نوات هي:

نوة قاسم

تبدأ في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر تحديدًا في اليوم الرابع، وتستمر لمدة 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة.

نوة الفيضة الصغيرة

وقبل احتفالات العام الجديد، تهب على المدينة في 19 ديسمبر من كل عام رياح شمالية غربية ممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام.

نوة عيد الميلاد

وسميت هذه النوة بعيد الميلاد، لتزامنها مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد المسيح، وتبدأ في 28 ديسمبر ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية وتستمر لمدة يومين فقط.

فيما يبدأ شتاء 2022 بالنوات الآتية:

نوة رأس السنة

تأتي نوة رأس السنة عقب «عيد الميلاد» والتي تشهد أمطار لمدة 4 أيام تبدأ في 2 يناير ويصاحبها رياح غربية، وتعتبر أولى نوات شتاء 2022.

نوة الفيضة الكبرى

وفي 12 يناير من كل عام، تبدأ نوة «الفيضة الكبرى» بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الدخيلة والإسكندرية.

نوة الغطاس

أما نوة الغطاس، فتتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتبدأ في 19 يناير من كل عام وتستمر لمدة 3 أيام، ويصاحبها رياح غربية ممطرة.

نوة الكرم

وفي 28 يناير من كل عام تأتي نوة الكرم مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، وتستمر لمدة 7 أيام.

نوة الشمس الصغيرة

وتستمر هذه النوة لمدة 3 أيام، تبدأ في 18 فبراير من كل عام وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية وأمطار، وعرفت بهذا الاسم، لأنّ الشمس تظل ساطعة خلال سقوط الأمطار.

نوة السلوم

وفي الثاني من مارس من كل عام، تبدأ نوة السلوم على الإسكندرية، وتكون مصحوبة برياح جنوبية وغربية وأمطار تستمر لمدة يومين.

نوة الحسوم

وتهبّ نوة الحسوم على المدينة وذلك بعد انتهاء نوة «السلوم»، إذ تبدأ في 9 مارس من كل عام وتستمر لمدة 7 أيام، ويصاحبها برق ورعد شديدان وأمطار.

نوة الشمس الكبيرة

وفي 18 مارس من كل عام، وعلى مدار يومين، تبدأ نوة الشمس الكبيرة على المدينة برياح شرقية وغالبًا ما تكون ممطرة وتسطع خلالها الشمس بقوة.

نوة العوة وبرد العجوزة

وخلال آخر أسبوع من شهر مارس تحديدًا في يوم 24، تبدأ نوة العوة، وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون مصحوبة رياح شرقية، ممطرة أحيانًا.

نوة الخماسين

وتظهر رياح الخماسين في هذه النوة، والتي تهبّ على المدينة في 23 من شهر أبريل وتستمر لمدة يومين، وتكون هذه الرياح ساخنة شرقية، وفي بعض الأحيان تكون محملة بالرمال والأتربة.

نوة رياح النقطة

ومع بداية فصل الصيف، وتحديدًا مع بداية شهر يونيو في 18 يونيو من كل عام، تبدأ رياح النقطة التي تكون شرقية ساخنة، وتستمر لمدة يومين.

نوة رياح الصليب

وفي الـ30 من سبتمبر، تبدأ نوة رياح الصليب على المدينة وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح غربية ساخنة.

نوة رياح الصليبة

أما نوة الصليبة فتبدأ بالهبوب على المدينة في 20 من أكتوبر من كل عام، وتستمر لمدة 3 أيام، وتكون مصحوبة برياح غربية غير ممطرة.

نوة المكنسة

وتأتي نوة المكنسة إنذارًا بأولى النوات الشديدة على عروس المتوسط، إذ تبدأ في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية تكنس البحر، إضافة إلى الأمطار الغزيرة.

نوة باقي المكنسة

ولمدة 4 أيام أخرى، تبدأ نوة باقي المكنسة في 22 نوفمبر، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة.