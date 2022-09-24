المشدد 10 سنوات من جنايات الإسكندرية لسائق توك توك بسبب اتجاره في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية مائة ألف جنيه للمتهم «ع. م. ف»، سائق توك توك، لاتهامة بالاتجار بالمخدرات.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي في القضية التي حملت رقم 6941 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان.

تفاصيل القضية

وتعود الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم سائق توك توك، بمزالة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

ضبط المتهم بالمخدرات

تم ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي وبفض محتوياته عثر بداخله على عدد 60 طربة حشيش وبتفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغًا ماليًا وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.