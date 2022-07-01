سقوط عصابتي غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لغسلهما قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد عصابة أخرى غسلت 8 ملايين جنيه من متحصلات تجارة المخدرات.

مكافحة المخدرات توجه ضربات موجعة للتجار

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام»، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية» لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً.

تشكيل عصابي يغسل 8 ملايين جنيه

كما اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابي مكون من «3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا» لقيامه بغسل أموال بقرابة 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.