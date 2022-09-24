مصرع طالبة أسفل عجلات القطار وبتر ساق صديقتها أثناء عبور المزلقان بالشرقية

شهدت قرية أبو حماد بمحافظة الشرقية، قبل قليل، حادث مروع، إذ لقيت طالبة مصرعها فيما أصيبت أخرى، أثناء مرورهما المزلقان، إذ تصادف مرور الطالبتين عبور القطار، ليصدمهما القطار، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبو حماد، ونقل المصابة إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد بوقوع حادث تصادم طالبتين بقطار، أثناء عبورهما مزلقان أبو حماد، ما أدى إلى مصرع طالبة وإصابة صديقتها ببتر في الساق، وجرى نقلهما إلي مستشفى أبو حماد المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة طالبة تقيم بمنطقة الملاك التابعة لمركز أبو حماد، والثانية المصابة تقيم بمنطقة منشية أبو حماد داخل المدينة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وجار عمل الفحوصات الطبية للطالبة المصابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.