مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها بأطفيح.. «كانت بتنشر الغسيل»

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها في أطفيح بالجيزة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

إخطار بوصول فتاة مصابة بكسور

تلقى مأمور قسم شرطة أطفيح إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول فتاة مصابة بكسور في جميع أنحاء الجسم ونزيف داخل وخارجي، ادعاء سقوط من علو وتوفيت أثناء إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «أميرة.ح»، 15 عامًا طالبة، وبالمعاينة تبين وجود كسور في أماكن متفرقة من الجسم وتهشم الجمجمة، كما تبين خلو باقي الجسم من إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات أنه أثناء قيام المتوفية بـ«نشر الغسيل»، في شرفة منزلها اختل توازنها وسقطت، وتابعت التحريات أن أسرتها وبعض الأهالي نقلوها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارتها المتقدمة.

مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في مصر القديمة

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.