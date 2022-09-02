مصرع طالبة في حادث على طريق «المحلة - طنطا».. «كانت بتعدي الشارع»

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع طالبة في العقد الثاني من العمر، ومقيدة بالصف الثالث الثانوي، بعد تعرضها لحادث تصادم أثناء عبورها، طريق «المحلة - طنطا» أمام مدخل القرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع فتاة في العقد الثاني من العمر، إثر تعرضها لحادث تصادم من قبل سيارة مسرعة على طريق «المحلة - طنطا» أمام إحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طالبة تدعى «آية الصباغ»، ومقيدة بالصف الثالث الثانوي، أثناء عبورها طريق «المحلة - طنطا»، أطاحت بها سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

سماع أقوال شهود العيان

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية السائق واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بتركيب مطبات صناعية على طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من مدخل القرية، من أجل تخفيف سرعة السيارات، والحد من الحوادث.