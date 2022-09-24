إعلان أسماء المرشحين لانتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، برئاسة اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة، والدكتور راغب مصطفى، نائب رئيس اللجنة، أسماء 141 مرشحًا للهيئة العليا و17 على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية في محضر رسمي.

انتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد

وأُغلق باب الترشح على تقدم 141 مرشحًا للهيئة و17 على مقعد سكرتارية الهيئة الوفدية.

وتقدم في اليوم الأخير، 39 مرشحا على مقعد الهيئة العليا، و4 على مقعد السكرتارية الوفدية.

بدء تلقي الطعون الإثنين المقبل

وتُعلن لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات عليا الوفد القائمة المبدئية الرسمية لعدد المرشحين بترتيب أسبقية التقديم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، وذلك قبل بدء تلقي الطعون المقرر له بعد غدٍ الإثنين وحتى الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تُعلن بعدها قائمة الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام بعد انتهاء فحص الطعون.