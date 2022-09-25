«المالية» تواصل صرف مرتبات سبتمبر للموظفين بالدولة اليوم

تعاود وزارة المالية صباح اليوم الأحد، عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لجميع العاملين والموظفين الجهاز الإداري للدولة بعد توقف بسبب عطلتي الجمعة والسبت وتستمر في الصرف حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقاً كتاب دوري صادر عن وزارة المالية في نهاية شهر يونيو 2022 حددت خلاله مواعيد صرف الوزارات والجهات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة لمرتبات شهر سبتمبر 2022 لتبدأ يوم الأربعاء الماضي ثم اليوم الثاني على التوالي الخميس الماضي.

66 وزارة وجهة حكومية

ونجحت وزارة المالية في صرف مرتبات سبتمبر 2022 لكافة العاملين بالـ66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة الذين لم يستطيعوا الصرف في اليومين السابقية الأربعاء ثم الخميس الماضي.

الصرف حتى الثلاثاء المقبل

وبحسب للكتاب الدوري لوزارة المالية في صرف مرتبات سبتمبر 2022 لكافة العاملين بالدولة صباح اليوم الأحد ثم الإثنين والثلاثاء المقبلين كآخر يوم لصرف مرتبات الشهر.

وشددت وزارة المالية في الكتاب الدوري على كافة المسؤولين بجميع الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بأنه بالتزامن مع صرف مرتبات سبتمبر 2022 بالجهات الحكومية ومقرات الوزرات سيتم ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري منعا للتزاحم والتكدس بالجهات الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مجابهة فيروس كورونا في نفس المواعيد المحددة طبقاً للكتاب الدوري.