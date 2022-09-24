عادل إمام لـ«الوطن»: أنا بخير بس مش عارف ليه مصممين يتعبوني

نفى الفنان عادل إمام ما تردد أخيرا من شائعات بشأن مرضه، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، ويتواجد مع عائلته وسط أحفاده.

وقال عادل إمام لـ«الوطن» في أول تصريح منه بشأن ما أثير حول مرضه: «والله أنا كويس وزي الفل وبخير، ومش عارف ليه مصممين يتعبوني ويموتوني كل شوية، وده بيقلق الناس عليا».

عادل إمام: طلبت من أسرتي عدم الرد على شائعة مرضي

وأضاف إمام قائلا: سمعت الشائعات التي ترددت مؤخرا وطلبت من أسرتي الصمت، لأن عدم الرد هو الأفضل وقت انتشار أي شائعة.

الزعيم سعيد بتكريم صلاح السعدني من مهرجان القاهرة للدراما

وأعرب عادل إمام عن سعادته البالغة إزاء انطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما الذي نظمته نقابة المهن التمثيلية تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأربعاء الماضي، داخل مركز المنارة للمؤتمرات، مؤكدا أن سعادته تضاعفت بتكريم صديقه الفنان صلاح السعدني الذي تمنى له دوام الصحة والعافية.

آخر أعمال عادل إمام

وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام، خلال مسلسل «فلاتنينو» 2020، والتي تدور أحداثه حول نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف، الذي يمتلك سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، شارك في بطولة المسلسل عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، رضا إدريس، إنعام الجريتلي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وكان من إخراج ابن الزعيم رامي إمام.