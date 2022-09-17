شقيق عادل إمام: الزعيم ينزعج من الشائعات حول صحته.. «وهو زي الفل»

كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان القدير عادل إمام، آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم، إذ ذكر أن عادل إمام يتعرض للكثير من الشائعات وبخاصة المتعلقة بصحته، موضحًا أن شقيقة بحالة جيدة وغير مصاب بآلزهايمر على الإطلاق، كما أن أسرة الفنان عادل إمام اعتادت سماع تلك الشائعات ولكن لا نعرف ما الاستفادة من نشر معلومات خاطئة بالرغم من أن الحقيقة واضحة أمام الجميع، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

عادل إمام يفكر حاليًا في عمل فني جديد له

وأضاف «إمام»، أن عادل إمام يفكر حاليًا في عمل فني جديد له بإخراج نجله رامي إمام، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا العمل حتى الآن، مؤكدًا أن ما يحدث من شائعات حول الزعيم لتصعيد التريند ليس أكثر، فصحته في أفضل حال ويستعد لعمل فني جديد، «إحنا زهقنا من الشائعات والرد عليها، ده كله عشان التريند، كله عايز يطلع تريند، عادل تمام الحمد لله وهو كويس، عادل أخويا لديه فيلم قريب جدا، وأول التحضيرات هبلغ بيها، مش عايز أسمع شائعات تاني عن أخويا الموضوع ده صعب».

رسالة لمروجي الشائعات حول صحة الزعيم

ووجَّه شقيق الزعيم عادل إمام، حديثه لمروجي الشائعات: «عيب كده، إنتوا مش عارفين الموضوع ده بيأثر علينا إزاي، عادل إمام له محبون في العالم كله، وكان ضروري أرد على تلك الشائعات، والله العظيم الفنان عادل إمام لم يدخل المستشفى ولم يتعرض لأزمة صحية»، موضحًا أن العائلة مستغربة من تداول هذه الأخبار الخاطئة، كما أن أي معلومات خاصة حول صحة الفنان أو أي أمور أخرى تعلنها العائلة فقط، ولا يحق لأحد التحدث عنها.

اعتدنا على انتشار شائعات تمس حالة الزعيم الصحية

وواصل: «اعتدنا على انتشار شائعات تمس حالة الزعيم الصحية، وهي جزاء الشهرة»، كما أن هناك موضوع فيلم يفكرون في تقديمه للفنان عادل إمام وابنه، «الشائعات التي تمس حياة الزعيم تثير غضب عادل إمام، أوقات بيضايق»، معربًا عن استيائه واستعجابه من تردد شائعة إصابة الزعيم بآلزهايمر، «كلام غير صحيح وربنا يسهل ونثبت أن الكلام ده غلط، وكل شوية يطلعوا شائعة مختلفة»، وهاتفه لم يتوقف لحظة واحدة في ظل طوفان من المحبة للاطمئنان على صحة الزعيم.