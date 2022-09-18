شريف حلمي: كنت مع عادل إمام أول أمس في الجيم وحكى عن ذكريات المسرح

حرص الفنان شريف حلمي على طمأنة الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام، وذلك بعدما أشيع عن حالته الصحية مؤخرًا.

شريف حلمي: الزعيم قال لي مستنيك في الجيم

ونشر حلمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لعادل إمام، معلقًا عليها: «حدث أول أمس الموبايل يرن في الواحدة ظهرًا، أنا مستيقظ على صوت الموبايل دون النظر للشاشة، أيوة مين؟.. الطرف الآخر: خد يا شريف كلم، الزعيم: إنت فين يا شريف.. أنا (أجلس على السرير بعد أن تعرفت على الصوت)، صباح الفل يا زعيم أنا في البيت يا أستاذ.. الزعيم: طيب يلا تعالى.. مستنيك في الجيم.. أنا: حاضر يا أستاذ استيقظت صليت الظهر ولبست ونزلت ووصلت إلى بيته بالمنصورية، دخلت بالسيارة، ركنت، دخلت الجيم».

وتابع «حلمي»: «استقبلني الزعيم كالعادة: أهلًا شرف الله.. أنا: صباح الجمال والبهجة والسعادة يا صاحب السعادة.. الزعيم: طمني عليك، وأخبار المسرح إيه، وبتروح وسط البلد؟ وحسن شرشر أخباره إيه (صديقه من خارج الوسط).. أنا: كله زي الفل طول ما إنت فل، جلسنا كالعادة بحضور الغالي حسين توفيق والد الفنانة روبي.. وحضر بعدّي بدقائق الجميل عصام إمام كعادته كل يوم وأيضا جاء أثناء جلستنا المحترم أحمد مقبل زوج ابنة الزعيم.. ودار نقاش كالعادة في كل أمور الفن وحكي كعادته وبتوجيه مني حكايات كثيرة عن علاقته بمحمد عبدالوهاب وفاتن حمامة وهيكل، وتطرق الحديث إلى يوسف داود وأحمد راتب وعبد الرحمن الخميسي وعبدالحليم حافظ».

الزعيم يسترسل في حكي أجمل الذكريات

وأستطرد شريف حلمي: «أنا أفتح الموضوع بتساؤل والزعيم يسترسل في حكي أجمل الذكريات، تمر الساعة وراء الساعة ونحن في سعادة أنا أحاور والزعيم يسترسل وفجأة يعلن تحديه لنا في دور كونكان وهو يشرب الشاي بالحليب كوبًا بعد الآخر، كانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة وفجأة يسكت قليلا ثم يقول ياااااه المسرح ده حاجة ممتعة جدًا، ليتحول حديثنا عن المسرح يدافع عن المشاغبين ويغني لنا أغنية النهاية التي تحض على ضرورة الاهتمام بالتعليم ثم يتطرق الحديث عن مسرحية الزعيم ولا يفوتنا أن نتذكر الريحاني وعلي الكسار».

الزعيم عادل إمام الذي يتمتع بذاكرة خصبة

واختتم شريف حلمي حديثه قائلًا: «لا يمكن أن يذكر المسرح إلا ويشيد بالقدير فؤاد المهندس واعتباره صاحب فضل في بداياته هذا هو الزعيم عادل إمام الذي يتمتع بذاكرة خصبة وخيال مبدع وتركيز في تفاصيل صغيرة ولا تخلو عباراته من جمل تؤكد أنه لا يوجد أحد في الوسط الفني أحب مهنته واحترمها وأخلص لها وقدسها مثل عادل إمام، دمت بصحة جيدة وذاكرة حاضرة يا أستاذ».