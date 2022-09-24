5 أيام من البحث عن شيف الأقصر الغريق.. ووالدته باكية: «وريهم مكانك ياولدي»

خمسة أيام مرت على «عمرو حسني»، المعروف إعلاميا بـ«شيف مدينة الأقصر»، وجثته تحت الماء دون أن تظهر حتى الآن، عقب سقوطه من المركب السياحي الذي يعمل به داخل نهر النيل بمحافظة الأقصر، لتستمر جهود فرق الإنقاذ النهري بالبحث عنه، ترافقهم الأم المكلومة منفطرة القلب، تنتظر خروج جثمان نجلها من المياه لتواريه الثرى، وتصرخ منادية على نجلها، لعله يستجيب لها ويخرج من الماء.

دعوات الأم والشقيقة للعثورعلى عمرو

أخذت الأم، منفطرة القلب، تنادي نجلها من موقع الحادث باكية: «اطلع ياعمرو.. ارفع إيدك ووريهم مكانك»، في حالة زادت من الحزن على الشاب الفقيد.

ومن جانبها تقول «ياسمين» شقيقة «عمرو» لـ«الوطن» أنهم راضين بقضاء الله وأمره، ولكنهم يريدون أن يواروا جسد «عمرو» بالثرى، وأضافت أنه انضم غواصين من محافظة البحر الأحمر والأقصر لفرق الإنقاذ النهري التي مازالت تبحث عن جثمان شقيقها.

وأوضحت «ياسمين» أن الأسرة بأكملها انتقلت لموقع الحادث تشارك في عملية البحث، يرافقهم نجل شقيقها الغريق ذو العام والنصف وزوجتة، مطالبة بالدعاء لهم بالعثور على جثمان شقيقها، وناشدت الغواصين الاستمرار بالبحث حتى تطمئن قلوبهم.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إخطارا بسقوط شاب يعمل شيف بأحد المراكب السياحية، من أعلى المركب بنهر النيل، وجار البحث عنه.