العثور على جثة شاب غرق في نهر النيل بسوهاج بعد 3 أيام من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في مركز طهطا بسوهاج من العثور على جثة شاب يدعى «أحمد مصطفى عبد الجواد»، طافية على المياه أمام قرية جزيرة طما، بعد بحث استمر 3 أيام، وذلك بعدما جرفها التيار، وقامت بانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

أحداث الواقعة

وترجع الواقعة ليوم الأربعاء الماضي، عندما سقط الشاب أحمد مصطفى عبد الجواد، 24 عاما، مبلط سيراميك من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، في نهر النيل بمرسى طهطا، إثر محاولته إنقاذ خطيبته من الغرق داخل النهر، ليسقط هو في المياه، وتستمر أعمال البحث عنه حتى تم انتشالها اليوم.

تحرير محضرا بالواقعة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.