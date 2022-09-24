برلماني: موافقة الرئيس على طلب استضافة أولمبياد 2036 تأكيد للريادة المصرية

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة الرئيس السيسي على تقدم مصر بطلب لاستضافة أولمبياد عام 2036، انتصار للرياضة المصرية وتأكيد على التميز المصري في الألعاب الأولمبية، وجاهزية بنيتها التحتية لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المهم.

استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

ونوه «محسن» في بيان، بأن تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، سيكون ذلك حدثا تاريخيا لمصر، قائلا: «مصر قادرة على استضافة هذه الدورة الأولمبية العالمية، وأن يحوذ الملف الذي ستتقدم به مصر، موافقة اللجنة الأولمبية الدولية».

وأشاد نائب الشيوخ، بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنشآت الرياضية المصرية والملاعب في جميع المحافظات والفنادق، واستعراض وزير الرياضة أمام توماس باخ، إمكانيات مصر الكبيرة في هذا الملف.

استضافة مصر لفعاليات رياضية كثيرة خلال السنوات الأخيرة

واختتم النائب أحمد محسن، أن استضافة مصر للكثير من الفعاليات الرياضية خلال السنوات الأخيرة، أثبت قدرتها على استضافة أحداث دولية رياضية وفعاليات كبرى، لذلك فمن المنتظر أن يجد الملف المصري، الذي سُيقدم لاستضافة أولمبياد 2036، تقديرا دوليًا كبيرا وتفوز مصر باستضافة وتنظيم الدورة.