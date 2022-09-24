وزير خارجية الصين: ندعم جهود حل الأزمة الروسية - الأوكرانية سلمياً

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده تدعم جميع الجهود التي تفضي إلى حل سلمي للأزمة الروسية - الأوكرانية، داعياً كل من موسكو وكييف إلى تجنب مزيد من التصعيد بين الجانبين.

وأضاف الوزير الصيني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل قليل، أن الأولوية الملحة هي تسهيل المحادثات من أجل السلام، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان»، فى نبأ عاجل نقلاً عن وكالة «رويترز» للأنباء.

الصين: على روسيا وأوكرانيا تجنب تفاقم النزاع

وقال «وانغ»، فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الحل الأساسي هو معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف، وتابع قائلاً: «على روسيا وأوكرانيا تجنب تفاقم النزاع».

عقوبات غربية على روسيا بسبب الحرب

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، مؤخراً، التعبئة الجزئية في جيش بلاده، خلال كلمة وجهها للشعب الروسي، بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.