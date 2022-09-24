لافروف: أمريكا أثارت الفوضى في كل المناطق التي تدخلت فيها بالقوة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن العالم ليس بحاجة إلى نظام القطب الواحد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف لافروف أن العالم الأحادي القطب استعمار جديد، داعيا إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، قائلا «الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم».

واتهم لافروف العالم الغربي بتقويض الثقة في المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أثارت الفوضى في كل المناطق التي تدخلت فيها بالقوة.

لافروف: إصرار الناتو على التوسع العسكري يعكس سياسات عدائية

وأكد لافروف أن إصرار الناتو على التوسع العسكري يعكس سياسات عدائية، محذرا فى الوقت نفسه واشنطن من مخاطر دعم تايوان.

وتابع لافروف: «شن حرب اقتصادية على روسيا تسبب بارتفاع أسعار الغذاء عالميا»، متهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشن حرب اقتصادية على بلاده.