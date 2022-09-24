اللجنة الأولمبية: مصر لديها بنية تحتية رياضية متميزة تؤهلها لاستضافة البطولات

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن مصر لها مكانة دولية تاريخية في مختلف المجالات تساعدها على استضافة أهم الأحداث الكبرى، لافتا إلى أن ملف الرياضة في مصر أمن قومي، والبطولات التي جرت في مصر خلال السنوات الماضية كان لها عظيم الأثر وخير دليل على نجاح المنظومة الرياضية التي تتضمن الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمية ووزارة الشباب والرياضة.

مشروعات البنية التحتية الرياضية

وأوضح «حطب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنظومة الرياضية المصرية أثبت نجاحا على مختلف المستويات بفضل التوجيه الحكيم ومشروعات البنية التحتية الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة البطولات بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن المسؤولين عن الرياضة في أفريقيا شاهدون على جهود مصر في دعم الملف الرياضي.

استضافة الأولمبياد في سابقة فريدة من نوعها

وأشار المهندس هشام حطب، إلى أن العنصر البشري القوي في مصر وإعداد الرياضيين بالإضافة للبنية التحتية الرياضية جعلوا رئيس اللجنة الأوليمية الدولية يطلب من مصر استضافة الأولمبياد في سابقة فريدة من نوعها، لافتا إلى أن أفريقيا لم تحصل على الأولمبياد من قبل وبالتالي مصر هي الأحق بالاستضافة وفقا لما قررته اللجنة الأوليمبية الدولية.

مستوى البنية التحتية في مصر

وأكد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن مستوى البنية التحتية في مصر في مختلف المجالات يؤهل ويساعد على استضافة أكبر الأعداد من الجماهير والمشجعين الدوليين، موضحا أن اللجنة الأوليميبية الدولية أشادت بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية وطرحوا إرسال خبراء عالمين لدعم المقر المصري فنيا.