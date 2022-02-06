تأجيل دعوى وقف انتخابات اللجنة الأوليمبية إلى 13 مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأوليمبية ووقف تلك الانتخابات، 13 مارس.

واختصمت الدعوى وزير الرياضة، والمهندس هشام حطب، بعد أن شرعت اللجنة الأوليمبية في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها 23 أبريل القادم.

بلاغ ضد هشام حطب

وأكدت الدعوى، أنه سبق وتقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021، والذي هو قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد أزمة اتحاد الفروسية الذي يترأسه حطب.

تطبيق القانون

وصرح المحامي أن على الأسرة الرياضية أن تتضامن مع تلك الدعوى القضائية، وأردف محفوظ ان القضاء الإداري هو الحصن الحصين للمقدرات الشعب وحائط الصد لأي محاولة للانحراف أي مسئول بقراره عن تطبيق القانون أو مصلحه الشعب.