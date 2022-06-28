الأوليمبية المصرية: ننتظر ميداليات جديدة في الأيام المقبلة بدورة ألعاب البحر المتوسط

قال المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، إن مصر حققت العديد من الميداليات ووصلت للمركز الثالث في دورة ألعاب البحر المتوسط، لافتا إلى أن الترتيب متغير حتى نهاية الدورة المنعقدة، والمشاركون المصريون يبذلون أقصى جهودهم لتحقيق أفضل مراكز.

لا توجد إصابات بين اللاعبين

وأوضح «العريان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية « DMC»، أنه حتى الآن تيسر الأمور في الدورة وفقا لما هو مخطط لها، ولا توجد إصابات بين اللاعبين، مضيفا أن مصر تشارك بعدد كبير من المصارعين والملاكمين، وخاصة الملاكمة النسائية لأول مرة وصعدوا من الدور الـ16 إلى الدور الـ8، وقريبا تبدأ مرحلة سباقات الخيل، وبدأت مبارايات الطائرة وتنس الطولة للسيدات أيضا.

منتخب اليد ينافس على الذهبية مع الجزائر

وأشار «العريان»، إلى أن منتخب اليد ينافس على الذهبية مع الجزائر وأسبانيا وسلوفانيا، مشددا على أن المنتخب المصري في كرة اليد متميز جدا ومحقق لمكاسب متتعدة معروفة.

جدير بالذكر أن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها الـ19 انطلقت السبت الماضب بمدينة وهران الجزائرية، وتستمر حتى 5 يوليو القادم، وتشارك مصر فى الدورة بعدد 19 رياضة مختلفة، بإجمالي 183 لاعب ولاعبة، مقسمين إلى 114 لاعب و63 لاعبة فى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.