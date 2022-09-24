عصام السقا: طرح الجزء الثاني من مسلسل «يحيى وكنوز» رمضان المقبل

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الثالثة لأبطال وصناع مسلسل «يحيى وكنوز»، الذي يعرض على شبكة تليفزيون الحياة.

وقال عصام السقا، إن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة تتضمن العمل على إنتاج أفلام ومسلسلات تخص دراما الأطفال: «رمضان اللي جاي عندنا الجزء الثاني من المسلسل، وعندنا برنامج هيقدمه إياد وبثينة في برنامج رحلة سعيدة وهيتم عرضه خلال الفترة المقبلة».

السقا: كلنا عارفين أننا بنقدم حاجة مفيدة وهتأثر

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أساس النجاح في مسلسل «يحيى وكنوز» كان الحب بين القائمين على العمل: «كان فيه حب، وكلنا عارفين أننا بنقدم حاجة مفيدة وهتأثر».

بثينة هاني: عرفت معلومات كثيرة

وأوضحت بثينة هاني، صاحبة دور كنوز بمسلسل «يحيى وكنوز»، أنها سعدت كثيرا لاختيارها لدور كنوز في المسلسل: «كنت مبسوطة أني هوصل المعلومات بطريقة كويسة يقدروا الأطفال يفهموها من غير كتب عبر طريقة الكرتون لأنه بيوصل المعلومات أسرع من الكتب، وأنا نفسي عرفت معلومات كتير وحاجات مكنتش عارفاها».

المؤلف: المسلسل عبارة عن مغامرة إنتاجية

وأكد محمد عدلي، مؤلف مسلسل يحيى وكنوز، أن سبب نجاح المسلسل هو وجود جهود كبرى في الإخراج والجرافيك، بالإضافة لرؤية إنتاجية غلبت القيمة الفنية للعمل عن الربح، إذ أنه من المعتاد أن يحدث العكس: «أي منتج يفكر يكسب كام من ورا العمل، وكانت مغامرة إنتاجية».

وتابع: «هيتم استثمار واستغلال مسلسل يحيى وكنوز خلال الفترة المقبلة، وبقى عندنا برنامج اسمه رحلة سعيدة طُرح فيه عرايس يحيى وكنوز، والديكور حلو جدا وفيه مجهود على مستوى الإخراج والتنفيذ والإعداد، وده ضمن الخطة الجديدة».