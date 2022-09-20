مدير جرافيك «يحيى وكنوز»: 150 مصمما شاركوا في صناعة المسلسل «أونلاين»

استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، صناع مسلسل الكارتون «يحيى وكنوز» الكاتب محمد عدلي ومدير فريق الجرافيك رامي عيد، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc».

فريق عمل ضخم شارك في «يحيى وكنوز»

وقال رامي عيد، المشرف على فريق جرافيك مسلسل «يحيى وكنوز»، إن فريق عمل جرافيك المسلسل يتكون من عدد ضخم، لافتًا إلى أن 150 مصممًا شاركوا في صناعة المسلسل ويتعاملون مع بعضهم عن بعد «أونلاين»، لافتًا إلى أن من رسموا الشخصيات ومن حركوها كانوا يعملون بشكل «أونلاين».

وأشار لمشاركة فنانين كثيرين في جرافيك مسلسل «يحيى وكنوز» مشددًا على أنهم يمرون بمراحل كثيرة من أجل جاهزية المشاهد للعرض، لافتًا إلى أن الفنان الشاب أحمد سليم هو الذي ابتكر شخصية «يحيى» كرتونيًا وتم تحويلها لتقنية 3D.