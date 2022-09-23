عصام السقا يكشف كواليس تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل «يحيى وكنوز»

كشف الفنان عصام السقا، عن انطلاق تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل الأطفال «يحيى وكنوز»، بعد إنتاج شركته للجزء الأول منه في رمضان الماضي، مؤكداً أن المؤلفين قاربوا على الانتهاء من كتابة حلقات الجزء الجديد.

وأشاد «السقا» بخطوة إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته.

كتابة حلقات «يحيى وكنوز»

وقال السقا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه بمجرد الانتهاء من كتابة الحلقات سيجري إرسالها إلى لجنة للتدقيق التاريخي والتصحيح، من أجل مراجعة كل الأحداث التاريخية التي تتضمنها أحداث المسلسل بدقة، وذلك لتوثيق كل المعلومات المُقدمة للأطفال.

اختيار كوكبة من النجوم لتجسيد شخصيات «يحيى وكنوز»

وأوضح عصام السقا أنه سيجري اختيار كوكبة من النجوم لتجسيد كل الشخصيات التاريخية مثلما حدث في الجزء الأول، وبعدها ستبدأ خطة الدعاية من إعلانات ترويجية وملصقات دعائية.