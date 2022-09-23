رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عصام السقا يكشف كواليس تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل «يحيى وكنوز»

كتب:

خالد فرج
05:26 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
عصام السقا

عصام السقا

كشف الفنان عصام السقا، عن انطلاق تحضيرات الجزء الثاني من مسلسل الأطفال «يحيى وكنوز»، بعد إنتاج شركته للجزء الأول منه في رمضان الماضي، مؤكداً أن المؤلفين قاربوا على الانتهاء من كتابة حلقات الجزء الجديد.

وأشاد «السقا» بخطوة إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته.

كتابة حلقات «يحيى وكنوز»

وقال السقا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه بمجرد الانتهاء من كتابة الحلقات سيجري إرسالها إلى لجنة للتدقيق التاريخي والتصحيح، من أجل مراجعة كل الأحداث التاريخية التي تتضمنها أحداث المسلسل بدقة، وذلك لتوثيق كل المعلومات المُقدمة للأطفال.

اختيار كوكبة من النجوم لتجسيد شخصيات «يحيى وكنوز»

وأوضح عصام السقا أنه سيجري اختيار كوكبة من النجوم لتجسيد كل الشخصيات التاريخية مثلما حدث في الجزء الأول، وبعدها ستبدأ خطة الدعاية من إعلانات ترويجية وملصقات دعائية.

اقرأ المزيد:

مؤلف «يحيى وكنوز»: التوثيق والتبسيط سر ارتباط الأطفال بالمسلسل

بعد تطويره لبرنامج تليفزيوني.. كيف بدأت رحلة «يحيى وكنوز» على dmc؟

مدير جرافيك «يحيى وكنوز»: 150 مصمما شاركوا في صناعة المسلسل «أونلاين»

محمد عدلي مؤلف «يحيى وكنوز»: ملوك مصر القديمة لهم قصص درامية رائعة

«يحيى وكنوز».. صاحبة السعادة تحتفل بانضمام أصغر مذيعين بـ«المتحدة»

dmc تعلن إعادة عرض مسلسل «يحيى وكنوز» بعد نجاحه في رمضان
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.