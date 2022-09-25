الحساسية البيئية وأسباب الإصابة بها.. احترس من الغبار

أكد الدكتور تامر الحديدي، أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، أن الحساسية البيئية تأتي بسبب شيء غير ضار في محيط الشخص المصاب، كما تختلف أعراض الحساسية البيئية من شخص لآخر ولكن يمكن أن تشمل العطس والسعال والتعب، وتختلف الحساسية البيئية عن الحساسية الغذائية لأنها ليست رد فعل على شيء تناولته من أجل التغذية.

الفرق بين الحساسية البيئية ونزلات البرد

وأوضح أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحساسية البيئية استجابة لتلامس في محيط الشخص المصاب أو استنشاق لشيء في محيطه أثناء الأنشطة اليومية، كما قد تكون أعراض الحساسية البيئية مشابهة لنزلات البرد، ولكن ليست نفس أسباب الإصابة، حيث يتسبب الفيروس في الإصابة بالبرد بينما الحساسية هي رد فعل ناتج عن استجابة الجهاز المناعي لبعض المواد الموجودة في محيطك.

أسباب الحساسية البيئة

وعن أسباب الحساسية البيئة قال «الحديدي»، إن الغبار هو أكثر أسباب الحساسية، وهو عبارة عن حشرات مجهرية صغيرة تعيش عادة في الأثاث والمراتب، ويعاني الأشخاص المصابون بحساسية من الغبار صعوبة في النوم في البيئات الرطبة أو على سرير شخص آخر.

الحساسية البيئية

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة: «ومن الأسباب أيضاً حبوب اللقاح التي توجد في الزهور، حيث تؤدي إلى الدموع وحكة الحلق والعطس المستمر إذا كنت تعاني من هذه الحساسية، ومن الأسباب أيضاً وبر الحيوانات الأليفة، حيث يعاني البعض من الحساسية من الحيوانات، ومن الأسباب العفن، حيث يسبب الحساسية، ومن الأسباب أيضاً دخان السجائر، حيث يعاني البعض من المشاكل والحساسية من دخان السجائر».