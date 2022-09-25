بكين: سنسحق أي محاولات تعرقل مبدأ الصين واحدة

تحولت التوترات بين الصين وأمريكا بشأن تايوان، إلى تهديدات مباشرة بالحرب من قبل الصين حال التدخل في شؤون تايوان، وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بكين ستسحق أي محاولات لعرقلة مبدأ الصين واحدة

وأكد وزير الخارجية الصيني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه على العالم تعزيز السلام ومعارضة الحرب قائلا: «أي محاولة لعرقلة توحيد الصين سيتم سحقها تحت عجلات التاريخ».

وشدد وزير الخارجية الصيني، على أن مبدأ الصين الواحدة قاعدة أساسية في علاقاتنا الدولية، مشيرا إلى أن بكين تسعى لتوافق عالمي حول التنمية وحفظ حقوق كل الدول عبر الشراكة العادلة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

بكين: مبدأ الصين الواحدة قاعدة أساسية

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن تايوان، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان أوائل أغسطس الماضي، فيما أعقبها زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي للجزيرة منتصف أغسطس الماضي

وأجرت السلطات الصينية مناورات عسكرية مستمرة بالقرب من تايوان منذ زيارة بيلوسي لتايوان مؤكدة أنها ستواجه أي تدخل في شؤونها الداخلية وعلى رأسها تايوان

فيما أعلنت السلطات في تايوان، أنها تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة أي هجوم محتمل.

ونوه وزير الخارجية الصيني إلى أنه لا يجب أن تستغل أي دولة سلطتها للتنمر على الدول الأصغر أو الأفقر.

وتابع: «على دول العالم تيسير طرق التجارة الحرة وضمان نظام الاقتصاد المفتوح عالميا، وتحقيق الأمن المستدام والجماعي عبر الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة».

وعلى هامش أعمال الجمعية للأمم المتحدة، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي الأوضاع بشأن تايوان خلال اجتماع استغرق ساعة ونصف أول أمس.

لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني

وقال وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الصيني إن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر بالغ الأهمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، في بيان بشأن الاجتماع، أن أمريكا ترسل إشارات خاطئة وخطيرة للغاية بشأن تايوان، منوهة إلى أنه كلما زاد نشاط استقلال تايوان كلما انخفضت احتمالية التوصل إلى حلول سلمية.