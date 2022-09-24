مسلسل «يحيى وكنوز» يتصدر «تويتر».. ومتابعون: «حاجة من روايح الزمن الجميل»

نجح مسلسل «يحيى وكنوز» في تصدر تريند تويتر، وذلك بعدما عرضت فضائية «الحياة» فقرة حوارية خاصة مع صناع المسلسل والممثلين فيه، وذلك بعد دقائق قليلة من انتهاء البرنامج.

إحدى رواد التواصل الاجتماعي: «فكرة مسلسل يحيى وكنوز عبقرية»

وعلق حساب حمل اسم «RawanShindy»، عبر تويتر: «فكرة مسلسل يحيى وكنوز عبقرية حاجة كدا من روايح زمن الفن الجميل الهادف اللي اتربى عليه أجيال، أتمنى استمرار سلسلة يحيى وكنوز أنا مبسوطة جدا إن عملوا منه جزء ثاني».

هالة: مبسوطة أوي أن في مسلسل زي كده بيفيد الناس

بينما كتب حساب حمل اسم «hala samy» عبر تويتر: «مبسوطة أوووي أن في مسلسل زي كده بيفيد الناس كلها سواء كبار أو أطفال وبيعرف الناس كلها معنى الحضارة المصرية وقد إيه هي عظيمة #يحيى_وكنوز».

وقال حساب حمل اسم «Shahd Abdelsamad»، «مسلسل #يحيى_وكنوز، عظمة وبداية محترمة لتعريف الجيل الجديد بالحقيقية المحفورة بآثار وجدران ملوك مصر، عظمة الكبار في الحفاظ على البلد وحدودها على مر التاريخ، تأمين الجنوب والشمال، بنفس الملامح المحفورة لأعداء مصر».

وقال حساب حمل اسم «Mariam Essam» تعليقا على المسلسل: «مسلسل فوق الوصف حقيقة وأحلى حاجة أن في جزء تاني، المسلسل جميل ودعوة لإحياء التاريخ المصري في حياتنا كلها».

عصام السقا: لم نتوقع ردود الفعل تجاه «يحيى وكنوز».. ناس عندها 50 سنة اتأثرت بيه

وقال النجم عصام السقا، إن إنتاج مسلسل يخص الأطفال والذي حمل اسم «يحيى وكنوز» جاء في توقيت حرج، حيث إنه وخلال الفترة الأخيرة لم تقم أي شركة إنتاج بإطلاق مثل تلك الأعمال الخاصة بالأطفال، «مش عندنا المحتوى اللي بيدي للطفل القيم أو يعرفه الهوية بتاعتنا، والجيل كله اللي طالع بياخد ثقافته من السوشيال ميديا وخد ثقافته من الغرب».

وأضاف «السقا»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المسلسل حظي باهتمام الكثير من الفئات العمرية المختلفة، وفيه جرى تقديم محتوى مفيد للناس، «أنا متوقعتش ردود الفعل من الناس، وكانت قوية جدا، وقابلت ناس عندها 50 سنة وتأثروا بالمسلسل».