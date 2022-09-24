عصام السقا: لم نتوقع ردود الفعل تجاه «يحيى وكنوز».. ناس عندها 50 سنة اتأثرت بيه

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الثالثة لأبطال وصناع مسلسل «يحيى وكنوز»، الذي يعرض على شبكة تليفزيون الحياة في لقاء خاص.

السقا: الجيل كله اللي طالع بياخد ثقافته من السوشيال ميديا

وقال النجم عصام السقا، إن إنتاج مسلسل يخص الأطفال والذي حمل اسم «يحيى وكنوز» جاء في توقيت حرج، حيث إنه وخلال الفترة الأخيرة لم تقم أي شركة إنتاج بإطلاق مثل تلك الأعمال الخاصة بالأطفال، «مش عندنا المحتوى اللي بيدي للطفل القيم أو يعرفه الهوية بتاعتنا، والجيل كله اللي طالع بياخد ثقافته من السوشيال ميديا وخد ثقافته من الغرب».

السقا: ردود فعل الناس كانت قوية جدا

وأضاف «السقا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المسلسل حظي باهتمام الكثير من الفئات العمرية المختلفة، وفيه جرى تقديم محتوى مفيد للناس، «أنا متوقعتش ردود الفعل من الناس، وكانت قوية جدا، وقابلت ناس عندها 50 سنة وتأثروا بالمسلسل».

واستطرد: «كان عندنا ضيوف شرف كالفنان علاء مرسي وأحمد السقا وأشرف عبدالباقي وإسعاد يونس وسامي مغاوري اللي عمل دور عمو حسني سواق الأتوبيس بتاع المدرسة، وكان كل واحد فيهم بيوصل رسالة معينة، واتحمسوا جدا للفكرة».

إياد أحمد: الدراما بتوصل المعلومة أحسن من الكتب والقراءة

فيما أوضح إياد أحمد، صاحب دور يحيى بمسلسل «يحيى وكنوز»، أن المسلسل الجديد الذي ظهر فيه به الكثير من الأفكار المعلمة للأطفال، ومع ظهوره في المسلسل فقد تعلم الكثير عن حضارة مصر الممتدة للآلاف السنوات، «الدراما بتوصل المعلومة أحسن من الكتب والقراءة».

ناقدة فنية: مسلسل «يحيى وكنوز» من أحلى الحاجات اللي اتعملت

من جانبها، أكدت الناقدة الفنية علا الشافعي، خلال مداخلة هاتفية لها بالبرنامج أن المسلسل قدم شيئا مختلفا بعد الرهان على فكرة الهوية والطفل المصري وكيفية تقديم معلومات جيدة عن بلاده من أجل ربط انتمائه بالدولة المصرية، ومنه سيكتشف العديد من الأسرار.

وتابعت: «أنا شايفة أن مسلسل يحيى وكنوز بشكله اللي خرج بيه كان من أفضل الحاجات اللي اتعملت في السنوات الأخيرة، وأتمنى أن يكون الجزء الثاني على نفس القدر من المهنية والحرفية».